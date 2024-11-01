Esenyurt'ta Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı

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Tırın altında kalan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.11.2024 06:27
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Esenyurt'ta feci kaza... Tırın altında kalan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Paramparça olan otomobilde sıkışan sürücü yaşam savaşı verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarından dönüş yapan tırın dorsesinin altına girdi. Dorsenin altında kalan otomobildeki sürücü araçta sıkıştı. Yaklaşık 1 saat yaşam savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarından dönüş yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tırın dorsesine, seyir halindeki 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilde sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çeverde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.

Sürücü yaşam savaşı verdi

İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için tırın altında kalan aracı parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dorsenin altında kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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