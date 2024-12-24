Esenyurt'ta Genç İntihar Etti

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İstanbul Esenyurt'ta cadde ortasında cesedi bulunan gencin intihar ettiği belirlendi. Gencin silahla intihar ettiği anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, cadde üzerinde yerde hareketsiz halde yatan şahsın kafasından silahla vurularak öldüğü belirlenmişti. Hayatını kaybeden şahsın A.A. (24) olduğu tespit edilmişti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şahsın intihar ettiği ortaya çıktı. Gencin intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL