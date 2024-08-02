Esenyurt'ta Kaldırımda Araç Kullanan Taksiciye İdari Para Cezası

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Esenyurt'ta kaldırımda araç kullanan bir taksi şoförü, hem kendisinin hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye, bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Esenyurt Ahmet Arif Caddesi üzerinde ticari taksisiyle kaldırım üzerinde seyir halinde ilerleyen R.T. idaresindeki 34 TNK 95 plakalı ticari taksinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu taksi şoförünün kimliği ve idaresinde bulunan taksinin plakası tespit edildi. Ardından polis ekipleri R.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

Kimliği tespit edilen taksi şoförü R.T.'ye 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplamda bin 380 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca R.T. ardından işlemlerin yapılması için Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL