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Esenyurt'ta Kamyonun Çarptığı Motor Kurye Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kamyonun Çarptığı Motor Kurye Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı motor kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kuryeye müdahale etti ancak kurtarılamadı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta Kamyonun Çarptığı Motor Kurye Hayatını Kaybetti
26.12.2023 - 11:42,
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Esenyurt'ta kamyonun çarptığı motor kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 08.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motor kuryeye çarptı. Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kamyonun Çarptığı Motor Kurye Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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