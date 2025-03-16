Esenyurt'ta Market Kavgası: 15 Yaşındaki Çocuğa Saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Market Kavgası: 15 Yaşındaki Çocuğa Saldırı

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Esenyurt'taki markette 15 yaşındaki çocuğa kadınlar tarafından saldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

16.03.2025 14:38
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Esenyurt'ta markette plastik top kavgası kamerada: 15 yaşında çocuğa saldırdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta babasının marketinde çalışan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, iftar saatlerinde 'plastik top' almak için markete gelen bir kadının müşteri ile tartıştı. Sinirlenen kadın çocuğa plastik top ve manav reyonundan aldığı elmayı fırlattı. Bir süre sonra markete gelen kadının yakınları ise çocuğu darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün iftar saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, babasını marketinde çalışan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, plastik bir top almak için markete gelen kadınların kendisiyle dalga geçmesine sinirlendi. Kadınların marketten çıkmasını isteyen Kerman, saldırıya uğradı. Elindeki plastik topu ve manav reyonundan aldığı elmayı 15 yaşındaki çocuğa fırlatan kadınlar, marketten ayrıldı.

Bir süre sonra ise bu kez kadının iki yakını markete gelerek küfür ettiği gerekçesiyle 15 yaşındaki çocuğa saldırdı. Çocuğu darp eden şahısların o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce markete gelen kadının çocuğa top ve elma fırlattığı ardından ise kadının markete gelen iki yakınının 15 yaşındaki çocuğu darp ettiği, üzerine kasadaki malzemeleri attığı ve yerde bulunan tüpü kaldırarak vurma teşebbüsünde bulunduğu anlar yer aldı.

" Aile değerlerime küfürler ettiler. Tüp kaldırıp beni tehdit ettiler"

Yaşanan o anları anlatan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, "İftar saatleriyle üç kadın gelip bana futbol topu sordu. Götürdüm yerini gösterdim. Seçtikleri topu bana verdiler ben de şişirip verdim. Sonra bana saçma sapan sonlarında küfürler olan sözler söylediler. Mesela 'bu topun garantisi var mı?' diyerek küfürler ettiler. Sonra 'Sen nasıl bakkalsın, nasıl garantisi yok' gibi şeyler söylediler. Sonra ben de dedim ki topu almayacaksanız bana geri verin. Sonra topu tavana attı, oradan sekip bilgisayarıma geldi ve zarar verdi. Ben de sinirlendim 'gider misiniz' dedim. Gitmeden önce bir de kafama elma attı. Aradan bir 10 dakika sonra iki kişi geldiler bir de o kadının kendisi geldi ve beni darp etti. Etrafı dağıttı. Benim kafama çakmak rafını attı. Tüp kaldırıp beni tüple tehdit etti. Kendilerinden şikayetçi olacağız" dedi.

(OE-ECİ-ÖFA

Kaynak: İHA

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