Esenyurt'ta Merdiven Aidatı Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Merdiven Aidatı Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu

Esenyurt'ta iki komşu arasında çıkan merdiven aidatı kavgası büyüyerek sokağa taştı. Kavgada taraflar birbirine sopalarla saldırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

04.04.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta, komşular arasında çıkan "merdiven aidatı" kavgasında ortalık birbirine girdi. Birbirlerine sopalarla vuran şahıslar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı apartmanda oturan iki komşu kadın arasında merdiven aidatı sırası konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olaya kadınların diğer yakınları da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olay sokağa taşarken iki taraf adeta birbirine girdi. Taraflardan bazıları eline sopa alarak karşı tarafa vururken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralananlara müdahale etti. Yaşanan o kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Merdiven Aidatı Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
07:49 Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa’daki oy sayımı bugün devam edecek Tartışmalara sahne olan Gaziosmanpaşa'daki oy sayımı bugün devam edecek
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
10:11 Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu Kadir İnanır, hastaneden taburcu oldu
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:03 Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi Taş Kağıt Makas dizisine damga vuran Eylem Tok göndermesi
08:33 POMEM’e 7 bin 500 öğrenci alınacak POMEM'e 7 bin 500 öğrenci alınacak
08:10 “Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil“ demişti Cübbeli Ahmet’in sandığından CHP çıktı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı
08:09 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu 81 ilde yüzlerce firariye Çember Operasyonu
07:30 MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 10:40:56. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Merdiven Aidatı Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement