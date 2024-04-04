Esenyurt'ta, komşular arasında çıkan "merdiven aidatı" kavgasında ortalık birbirine girdi. Birbirlerine sopalarla vuran şahıslar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı apartmanda oturan iki komşu kadın arasında merdiven aidatı sırası konusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken olaya kadınların diğer yakınları da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olay sokağa taşarken iki taraf adeta birbirine girdi. Taraflardan bazıları eline sopa alarak karşı tarafa vururken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kavgada yaralananlara müdahale etti. Yaşanan o kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Merdiven Aidatı Kavgası: Sopalar Havada Uçuştu - Son Dakika
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