Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından İş Yerleri ve Araçlar Kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından İş Yerleri ve Araçlar Kurşunlandı

Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, gece saatlerinde rastgele mermi yağdırarak 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.04.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta dehşet saçan motosikletli saldırganlar kamerada

6 iş yeri, bir ev, bir araba kurşunlandı

Saldırı anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, mahallede rast gele mermi yağdırdı. Gece saatlerinde 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunlayan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, rast gele etrafa ateş açarak dehşet saçtı. Mermiler aynı bölgede bulunan 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabaya isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda isabet alan işyerlerinde çalışma başlattı. Mahallede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle esnafı Fahri Turhan, "Gece 5-6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Biz de ne olduğunu anlayamadık. 6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Sebebini bilmiyoruz. Bize telefon açtı arkadaşlar öyle haberimiz oldu. Polis arkadaşlar geldi incelemeler yaptılar. Benim dükkana 2 tane mermi işaret etmiş. Diğer arkadaşlarda da aynı durum söz konusu. Bunlar olmaması gereken şeyler. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atacak şeyler yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Saldırı, Olay, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından İş Yerleri ve Araçlar Kurşunlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Karşılaşmada gol yağmuru var Canlı anlatım! Karşılaşmada gol yağmuru var
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Tarafından İş Yerleri ve Araçlar Kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement