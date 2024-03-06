3.Sayfa

Esenyurt'ta okul çıkışında bıçaklı kavga kamerada

Öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrenci ağır yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir lise çıkışında öğrenciler arasından çıkan kavgada bir kişi karnından bıçaklandı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Esenyurt Yeşilkent mahallesinde bulunan bir lise çıkışında yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle okul çıkışında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken 2 öğrenci başka bir öğrenciyi iki yerinden bıçakladıktan sonra yumruklamaya başladı. Kavga büyürken olayı gerçekleştiren öğrenciler olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan öğrenci ise yerde acı içinde yatmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olayla ilgili konuşan vatandaş Rıza Yıldırım, "Olay saat 15.40 sıralarında oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler arasında içeride herhalde tartışma olmuş. Sonrasında bir öğrenci diğerini 2 yerinden bıçaklamış. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. Çok kalabalıktı. Hastaneye götürüldü. Karnından ve kolundan bıçaklanmıştı" dedi.