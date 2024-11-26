Esenyurt'ta Park Kavgası Biber Gazı ve Çarpışmayla Sonuçlandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Park Kavgası Biber Gazı ve Çarpışmayla Sonuçlandı

İstanbul Esenyurt'ta park ederken tartışan sürücülerin kavgaya dönüşmesi sonucu araç çarpıştı.

26.11.2024 09:58
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İstanbul Esenyurt'ta aracını park etmeye çalışan sürücü ile başka bir araç sürücüsü arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Kavga sonrası sürücü, diğer araca arkadan çarparak giderken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen birisi kadın iki kişi araçlarını park etti. Bir süre sonra sokağa gelen bir vatandaş ise otomobilini park etmeye çalıştığı sırada iki şahıs, araçlarına zarar verdiği iddiasıyla sürücü ile tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken taraflar arasında kavga çıktı. Olaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken kadın, adama elindeki biber gazını sıktı. Bir süre sonra araçlarına binen ikili diğer tarafın otomobiline arkadan çarptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Park Kavgası Biber Gazı ve Çarpışmayla Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Park Kavgası Biber Gazı ve Çarpışmayla Sonuçlandı - Son Dakika
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