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Esenyurt'ta peluş oyuncak alma bahanesiyle geldikleri benzin istasyonunda anahtarlıkları çaldılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta peluş oyuncak alma bahanesiyle geldikleri benzin istasyonunda anahtarlıkları çaldılar

Esenyurt'ta bir benzin istasyonunda, peluş oyuncak alma bahanesiyle çalışanı oyalayıp kasa önünde duran anahtarlıkları ceplerine dolduran 3 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta peluş oyuncak alma bahanesiyle geldikleri benzin istasyonunda anahtarlıkları çaldılar
15.01.2024 - 23:12,
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Esenyurt'ta peluş oyuncak alma bahanesiyle geldikleri benzin istasyonunda anahtarlıkları böyle çaldılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir benzin istasyonunda, peluş oyuncak alma bahanesiyle çalışanı oyalayıp kasa önünde duran anahtarlıkları ceplerine dolduran 3 şahıs güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki bir benzin istasyonuna meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, peluş oyuncak alma bahanesiyle istasyona gelen 1 kadın ve 1 erkek, bir süre tezgahtarı oyaladı. Çalışan peluş ayıcığı almaya çalıştığı sırada çift, kasa önünde duran anahtarlıkları ceplerine doldurdu. Şahıslar, daha sonra yanlarına gelen diğer kadın ile birlikte peluş ayıcığı da alarak istasyondan uzaklaştı. Şüphelilerin rahat ve pişkin tavırlarla ceplerine anahtarlıkları doldurdukları o anlar ise benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta peluş oyuncak alma bahanesiyle geldikleri benzin istasyonunda anahtarlıkları çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta peluş oyuncak alma bahanesiyle geldikleri benzin istasyonunda anahtarlıkları çaldılar - Son Dakika
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