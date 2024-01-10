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Esenyurt'ta Polise Saldırı: Şahıs ve Akrabaları Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Polise Saldırı: Şahıs ve Akrabaları Hakkında İşlem Başlatıldı

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada kimliği olmayan bir şahıs emniyete götürülmek istendiğinde akrabaları polise saldırdı. Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri silah çekerek kavgayı kontrol altına almaya çalıştı. Şahıs ve akrabaları hakkında işlem başlatıldı.

Esenyurt\'ta Polise Saldırı: Şahıs ve Akrabaları Hakkında İşlem Başlatıldı
10.01.2024 - 12:12,
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Esenyurt'ta sivil polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan bir şahıs üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyete götürülmek istenince akrabaları polise saldırdı. Şahıs ve akrabaları hakkında işlem başlatıldı.

Olay, Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis ekipleri rutin uygulama sırasında şüpheli bir şahsı durdurdu. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsı emniyete götürmek istedi. Bu duruma itiraz eden şahıs ise ekipler ile tartıştı. Tartışmayı duyan şahsın akrabaları dışarı çıkarak polis ekiplerine tepki gösterip kavga etti. Aile yakınlarının saldırısı üzerine kısa sürede büyüyen kavgayı polis ekipler silah çıkararak kontrol altına almaya çalıştı. Şahıs ve akrabaları hakkında işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Polise Saldırı: Şahıs ve Akrabaları Hakkında İşlem Başlatıldı - Son Dakika


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