 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi

Esenyurt'ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istedikleri için anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. Aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.

Esenyurt\'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
09.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 16:05
Abone Ol

Esenyurt'ta yanlış binip ücret ödemeden inmek istediler diye anne ve çocuğunu minibüs içinde yerde yuvarlayan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. Aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söylemişti. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istemişti. Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti. İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatih Mahallesi, Esenyurt, Ulaşım, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi - Son Dakika


15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti

Son Dakika
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
14:08 Trabzon'da Otomobil Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:14:36. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement