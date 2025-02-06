Esenyurt'ta Sürücü Aracın Altında Kaldı

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Esenyurt'ta aracının el frenini çekmeyen kadın sürücü aracın altında kalarak yaralandı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın sürücü sitenin otopark girişinde aracının el frenini çekmeyi unutarak aşağı indi. Bir anda kaymaya başlayan otomobil, sürücüyü de sürükledikten sonra duvara çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Salı günü saat 12.15 sıralarında Zafer Mahallesi Haramidere Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın sürücü sitenin otopark girişinde aracını durdurdu. El frenini çekmeyi unutarak araçtan inen kadın sürücü, içeriden bir şeyler almak istedi. Bu sırada aniden kaymaya başlayan otomobil, kadın sürücüyü de sürükleyerek duvara çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın aracın kapısının çarpması sonucu yaralanırken, araç sitenin girişindeki duvara çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı.