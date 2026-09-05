Esenyurt'ta taksici polise ateş açtı, kendini vurdu, 2 ağır yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta taksici polise ateş açtı, kendini vurdu, 2 ağır yaralı

Esenyurt\'ta taksici polise ateş açtı, kendini vurdu, 2 ağır yaralı
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Esenyurt'ta korsan taşımacılık denetiminde durdurulan taksici E.A., hakkında işlem yapıldığı sırada sivil trafik polisi M.A.T.'ye silahla arkadan ateş açtı. Saldırının ardından taksici kendini vurdu; polis memuru ve taksici hastaneye kaldırıldı, ikisinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında uygulama üzerinden çağrılan taksici, hakkında işlem yapıldığı sırada sivil trafik polisine silahla ateş açtı. Taksici (E.A.) saldırının ardından silahla kendini vurdu. Olayda polis memuru M.A.T. ile E.A. ağır yaralandı.

Olay, Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan bir araç ekipler tarafından durduruldu. Araç sürücüsü E.A. hakkında işlem başlatıldı. Aracın bağlanacağını öğrenen sürücü, işlemlerin tamamlanmasının ardından yanında bulunan silahla polis memuruna arkadan ateş açtı. Saldırıda sivil trafik polisi M.A.T. sırtından vurularak ağır yaralandı. E.A. ise saldırının ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru M.A.T. ile E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru M.A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. E.A.'nın da ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Trafik, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta taksici polise ateş açtı, kendini vurdu, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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