Esenyurt\'ta Tehlikeli Köprü Uyarısı

Esenyurt Balıkyolu köprüsü tehlike saçmaya devam ediyor

Kolanlarından sıva ve beton dökülen köprünün altından her gün binlerce kişi geçiyor

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta her gün altından ve üstünden binlerce vatandaşın ve aracın geçtiği Balıkyolu Köprüsü, tehlike saçıyor. Ağır tonajlı araçların geçmesiyle kolanlarından sıva ve beton parçaları dökülen köprü, çevrede korkuya neden olurken vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nun kullanımında olan ve Esenyurt'un en yoğun nüfuslu mahallelerini birbirine bağlayan bir noktadaki Balıkyolu Köprüsü, tehlike saçıyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçmesiyle köprünün tahribata uğramış kolanlarından dökülen sıva ve beton paçaları çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oluyor. Esenyurt'un Balıkyolu Mahallesi gibi yoğun nüfuslu mahallelerinin kesişim noktasında bulunması nedeniyle köprünün altından ve üstünden günde on binlerce araç geçişi olurken, her geçen gün yaşanan tehlike daha da artıyor. Binlerce vatandaşın altgeçit olarak kullandığı köprünün bir an önce tadilata alınmasını isteyen vatandaşlar ise yaşanacak bir depremde köprünün yıkılmasından korkuyor.

Binlerce vatandaşın tedirgin olarak bölgeden geçtiğini belirten esnaf Kerem Uyulgan, "Sabahları özellikle insan kalabalığı ve trafik yaşanıyor. Ağır tonajlı araçların geçmesiyle de sıva ve beton parçaları dökülüyor. Zaten kolonların demirleri görünmekte. Vatandaşlar altından geçerken tedirgin oluyor. Yetkililerden bir an önce buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz çünkü köprünün durumu iyiye gitmiyor. Köprünün kolonlarından taş parçaları dökülüyor, toprak dökülüyor. 23 Nisan depreminde biz buradaydık, köprü çok kötü sallandı. Allah korusun en ufak bir depremde yıkılma riski var" dedi.

Köprünün tehlike saçtığını belirten Ahmet Aziz Aslan, "Bizim bu köprünün durumu çok vahim. Esenyurt Balıkyolu köprüsü hem insan canı açısından hem de araçların maddi zarar görmesi açısından çok tehlikeli. Köprünün üstünden ağır tonajlı araçlar geçtiğinde çatlak olan kısımlarından taş parçaları düşüyor. Ben 3-4 yıldır burada yaşıyorum, yetkililere onlarca kez çağırdık. Geliyorlar, bakıyorlar, fotoğraf çekip gidiyorlar. Bir an önce buranın bakıma alınmasını istiyoruz" dedi.