Esenyurt'ta Telefon Kapmaca - Son Dakika
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Esenyurt'ta Telefon Kapmaca

Esenyurt\'ta Telefon Kapmaca
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Genç kızın 100 bin TL'lik cep telefonunu çalan motosikletli hırsızlar kaçtı, güvenlik kamerada.

Esenyurt'ta işe gitmek için evden çıkan genç kızı takip eden motorlu iki şahıs, yaklaşık 100 bin TL değerindeki son model cep telefonu elinden çekip kaçtı. Yaşananlar park halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan Esenbahçe durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde bir genç kız, motosikletle gelen iki kişi tarafından takip edildi. Şüphelilerden birinin kask, diğerinin ise kar maskesi taktığı öğrenildi.

Motosikletten inen şüpheli, genç kızın yaklaşık 100 bin TL değerindeki cep telefonunu zorla elinden alarak motosiklette bekleyen diğer şüphelinin yanına kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmeye çalışmasına rağmen şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası ve araç kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Telefon Kapmaca - Son Dakika

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