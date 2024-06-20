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Esenyurt'ta ücret ödemek istemeyen kadın ile taksici arasında ilginç diyalog kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bindiği taksiden ücretini ödemeden ayrılmak isteyen kadın ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Taksici o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Havalimanı'nda taksiye binen kadın, Esenyurt'a geldiğinde taksiciye parasının olmadığını söyledi. 1766 lira tutan ücretini isteyen taksici ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taksici cep telefonu ile o anları kaydederken kadın "Beni rezil etmen umrumda değil. Ben o duyguyu hissetmem" dedi. Bir süre sonra taksiciye cep telefonunu vererek araçtan inen kadının, ertesi gün ücreti ödediği öğrenildi. Kadın ile taksicinin arasında geçen ilginç diyalog ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.