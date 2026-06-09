Esenyurt'ta Yangın Paniği: 4 Bina Kül Oldu

Esenyurt'ta iddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı büyüyen alevler 3 binanın çatısına daha yayıldı. Alev alev yanan binaların çatıları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi 1250'nci sokakta yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatı katında sürdürülen kaynak çalışması sırasında yangın meydana geldi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek 3 binanın daha çatısına sıçradı. Binalarda yaşayan vatandaşlar panik halde dışarı çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Çatıyı saran alevler ise havadan drone ile görüntülendi.

"Yangın bayağı alevlendi"

Yangını fark ederek apartmandakileri uyarmaya koşan çevre sakini Mazlum Demirbaş, "Öncelikle çatıdan duman çıktığını görüp oraya koştum. Baktığımda yangın bayağı alevlendi. Direkt itfaiyeyi aradım. Sonrasında elektrik şalterlerini indirdim. Sonrasında ise tek tek kapılara vurup insanları uyardım. Bağırış çağırış sesleri çıktı. Çok şükür bir can kaybı olmadı. Yaşlı bir teyze vardı indirirken zorlandık ama sorun olmadı" dedi.

"4 evin çatısı gitti"

Yaşanan o anlarla ilgili olarak çevre sakini Murat Korkmaz ise, "Çatıdan çıkmış yangın. Çatıyı yıkmışlar. Bende son anda gördüm, sabah çatıyı kırıyorlardı. Şuan 4 evin çatısı gitti. Yaralı görmedik. Şu an öyle bir şey yok" diye konuştu. - İSTANBUL