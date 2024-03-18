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Esenyurt'ta zincir markette "etiket fiyatı" tartışması kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta, BİM markette satın almak istediği ürünün etiket fiyatından fazla ücret tuttuğunu gören müşteri duruma itiraz etti. Bunun üzerine market çalışanları ile aralarında tartışma çıkarken, o anlar müşterinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan BİM markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren müşteri, aldığı ürünü kasaya götürerek ödeme yapmak istedi. İstenen ücretin etiketten fazla olduğunu gören adam duruma itiraz etti. Bunun üzerine market personeli ile müşteri arasında tartışma çıktı. Etiket fiyatını ödemek isteyen müşteriyle arasındaki tartışma giderek büyürken personel, ürünün ambalajını maket bıçağı ile kesti. Tartışmaya diğer müşteriler ve çalışanlar da dahil olurken, ürünün satışı kasada iptal edildi. Yaşanan tartışma anları ise müşterinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.