Eşi Arzu Pekin'i Öldüren Halis Pekin Tutuklandı - Son Dakika
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Eşi Arzu Pekin'i Öldüren Halis Pekin Tutuklandı

Eşi Arzu Pekin\'i Öldüren Halis Pekin Tutuklandı
07.06.2026 11:38
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren Halis Pekin tutuklandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren Halis Pekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torul ilçesinde 2 Haziran günü meydana gelen olayda, eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren ve olayın ardından kaçan Halis Pekin'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında zanlı, 96 saat süren takip ve arama faaliyetlerinin ardından saklandığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halis Pekin, dün gece saatlerinde Torul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, 3. Sayfa, Pekin, Torul, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi Arzu Pekin'i Öldüren Halis Pekin Tutuklandı - Son Dakika

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