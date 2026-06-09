Eşine Yaklaşmama Kararına Rağmen Eve Giden Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Eşine Yaklaşmama Kararına Rağmen Eve Giden Adam Tutuklandı

Eşine Yaklaşmama Kararına Rağmen Eve Giden Adam Tutuklandı
09.06.2026 14:59
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Eşine yaklaşmama kararı olan B.Ş., evine gidince tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında eşine yaklaşmama kararı bulunan ve ayrılık aşamasındaki eşinin evine giden adam, adliyeye sevk edilip serbest kaldıktan sonra, yeniden eşinin evine gidince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yıllık evli olan ve 3 çocukları bulunan S.Ş. (35) ile kocası B.Ş. (38), 27 Nisan 2026 tarihinden bu yana ayrı yaşamaya başladı. Hakkında eşine yaklaşmama kararı bulunan adam, önceki gün barışmak amacıyla eşinin evine gidince kadın ise şikayetçi oldu.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ş., dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeden çıktıktan sonra yeniden eşinin yanına giderek şikayetini geri almasını istediği öne sürülen B.Ş. hakkında eşi S.Ş., KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, B.Ş.'yi yeniden gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.Ş., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşine Yaklaşmama Kararına Rağmen Eve Giden Adam Tutuklandı - Son Dakika

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