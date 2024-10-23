Son dönemlerde internet ortamında paylaşan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Güney Amerika... Görüntülerde eşini yatakta başka bir biriyle yakalayan adam, cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı - Son Dakika
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