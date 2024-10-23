Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı - Son Dakika
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Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı

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Güney Amerika'da eşini aldatırken yakalayan adam, intikam için o anları kayda alıp internet ortamında paylaştı. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntü viral oldu.

23.10.2024 15:16  Güncelleme: 15:27
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Son dönemlerde internet ortamında paylaşan aldatma videolarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer Güney Amerika... Görüntülerde eşini yatakta başka bir biriyle yakalayan adam, cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. O ana ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı

Güney Amerika, Psikoloji, Aldatmak, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Abdullah Çelik:
    Adam ne güzel biniyordu taş koydu 27 14 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    olduğu gibi yayınlamışsınız,ayıp yaa 26 11 Yanıtla
  • Mahmut deniz:
    Bu da haber mi şimdi Allah belanızı versin 23 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Türkiyede bu hadiselerin daha fazlasi oluyor 17 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Adama sabırlar dilerim kötü bir olay 11 2 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    kadın işte ?? 6 5 Yanıtla
  • serkan keskin:
    adam sorun yok devam et diyo adam yok ben bittim diyo 6 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ferhat Eser üstün ve muazzam o nacizane yorumunu bekliyoruz. lütfen efendim. istirham ediyorum söz sizin buyrun. 3 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Yani bu kadar açık yayınlamak nedir sınırı aşmış. Bu haberin kaldırılmasını rica ederim. çocuklarda bakabilir 3 2 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Haber başlığı ve devamı çok saçma şöyle olacaktı “ eşi tarafından aldatılan adam eşini başka bir erkekle aldatırken basıldı “ bu haberleri yapan ekepeli editi mülakatlamı aldınız çok eğitimsiz ah ekepe ah 1 3 Yanıtla
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