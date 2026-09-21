Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen 80 yaşındaki kişi Kapaklı'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen 80 yaşındaki kişi Kapaklı'da gözaltına alındı

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Eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen 80 yaşındaki kişi Kapaklı\'da gözaltına alındı
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Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 80 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre sabah oğlunu telefonla arayıp eşini öldürdüğünü söyleyen kişiyle ilgili soruşturma sürerken eşin cenazesi kesin ölüm sebebi için hastaneye sevk edildi.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'nde eşler arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Olayda 80 yaşındaki M.Ü.'nün eşi F.Ü. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.Ü. ile eşi F.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre M.Ü., eşi F.Ü.ye bıçakla saldırdı. İddiaya göre, sabah saatlerinde oğlunu telefonla arayan M.Ü., "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için devlet hastanesine sevk edildi. Öte yandan M.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın kesin nedeni ve yaşananlara ilişkin ayrıntıların yürütülen incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi3. SayfaGüncelOlaySon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    dede sende mi öldürdün? millet iyicene sapıttı ne diye karıyı öldürüyon ki yaşın 80 yav az daha beklesen katil olmadan giderdin. 0 0 Yanıtla
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