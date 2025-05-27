Eşini Öldüren Kocaya 24 Yıl Hapis - Son Dakika
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Eşini Öldüren Kocaya 24 Yıl Hapis

27.05.2025 17:44
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Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca, 'Haksız Tahrik İndirimi' ile 24 yıl hapis cezası aldı.

Eşini öldüren kocaya 'haksız tahrik indirimi'

EDİRNE - Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya 'Haksız Tahrik İndirimi' uygulanarak, 24 yıl hapis cezası verildi.

Edirne'de 13 Nisan 2024 tarihinde Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Hatıra Ormanı'nda boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi 22 yaşındaki Petek Aksak'ı öldüren 22 yaşındaki koca Berşan Aksak hakkında, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Berşan Aksak ve avukatı ile öldürülen Petek Aksak'ın annesi Pınar Otçu ve avukatı katıldı. Zanlı Berşan'ın duruşmaya takım elbise ile katıldığını gören davacı ailenin avukatı Hakan Yalçıntuğ söz alarak, Berşan'a takım elbise giyip kravat taktığı için iyi hal indirimi yapılmaması talebinde bulundu.

Verilen kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti zanlı Berşan hakkında kararını açıkladı. Berşan'a 'İyi Hal İndirimi' uygulanmazken, oy çokluğuyla 'Haksız Tahrik İndirimi' yapılarak 24 yıl hapis cezası verildi.

Petek'in annesi Pınar Otçu ve babası Hakkı Otçu, verilen cezayı az bulduklarını söyledi. Anne Pınar Aksak, "Benim kızım ömür boyu toprak altında yatacak, o caninin de ömür boyu hapiste yatması için mücadele edeceğim. Önce Allah'a sonra adalete güveniyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Şiddet, Edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini Öldüren Kocaya 24 Yıl Hapis - Son Dakika

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