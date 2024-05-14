Eşini öldürüp, oğlu ve damadını ağır yaralayan zanlı: "Psikolojim bozuk, pişmanım" - Son Dakika
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Eşini öldürüp, oğlu ve damadını ağır yaralayan zanlı: "Psikolojim bozuk, pişmanım"

Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlu ve damadını ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevk edilirken 'neden yaptınız?' sorusuna 'psikolojim bozuk, pişmanım' diye cevap vermesi ve üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti.

14.05.2024 00:22
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Eşini öldürüp, oğlu ve damadını ağır yaralayan zanlı: "Psikolojim bozuk, pişmanım"

Gaziantep'te dehşet saçan zanlı adliye sevk edildi, üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti

GAZİANTEP - Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlu ve damadını ise ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevk edilirken 'neden yaptınız?' sorusuna 'psikolojim bozuk, pişmanım' diye cevap vermesi ve üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E. Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken İ.E. Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

"Psikolojim bozuk, pişmanım" dedi, üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti

Olay sonrası polis teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliye getirilen zanlı, basın mensuplarının 'neden yaptınız?' sorusuna 'psikolojim bozuk, pişmanım' diye cevap verdi. Zanlının üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Halil Özdemir, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini öldürüp, oğlu ve damadını ağır yaralayan zanlı: 'Psikolojim bozuk, pişmanım' - Son Dakika

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