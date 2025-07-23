Eşini Sokak Ortasında Vuran Sanığa 24 Yıl Hapis

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 4 çocuk annesi eşine sokak ortasında kurşun yağdırıp, ölmesini bekleyen oto tamircisi tutuklu sanık Vedat Gülmüş (39), Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü duruşmada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Vedat Gülmüş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık, "Söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Vedat Gülmüş'e, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra, eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek sanığın 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca 6136 sayılı yasaya aykırı hareketten 1 yıl hapis cezasına çarptırırken, sanığın tutukluğunun devamına karar verdi.

Olay:

Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki eşi Neşe Gülmüş ile 28 Mart 2024'te Terzialiler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaşmış, ikili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat Gülmüş eşini silahla öldürmüştü. Vedat Gülmüş elindeki silahı polisin ikna çabalarıyla bırakarak gözaltına alınmıştı. Tutuklanan sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen 39 yaşındaki tutuklu sanık Vedat Gülmüş, önceki duruşmada aldatıldığını ileri sürmüştü. SEGBİS ile Dalaman Açık Cezaevi'nden tanık olarak dinlenen B.C.E. kocası tarafından öldürülen Neşe Gülmüş'ün evli olduğunu kendisine söylemediğini, birkaç defa birlikteliklerinin olduğunu Vedat ile bu nedenle tartıştıklarını ve adliyelik olduklarını ileri sürmüştü. - MUĞLA