Eşini taciz eden sarhoş adamı tek yumrukla bayılttı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede gündeme oturdu. Bir adam, eşiyle birlikte yürürken eşine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan başka bir şahsa, aniden yumruk attı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın nerede gerçekleştiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, görüntülerde karısının rahatsız edildiğini gören adamın tereddüt etmeden olaya müdahale ettiği görülüyor. Tacizciye doğru yönelen adam, tek yumrukla şahsı yere seriyor. Görüntülerin devamında, yere yığılan şahsın hareketsiz kaldığı ve çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı gözlemleniyor.

Söz konusu video, "Karısını taciz eden adamı tek yumrukla bayılttı" başlığıyla sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi. Çok sayıda kullanıcı, adamın tepkisini haklı bulduğunu ifade ederken, bazıları ise şiddetin çözüm olmadığını savundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bazı hukukçular görüntü üzerinden yaptıkları değerlendirmede, kişinin yakınını korumak amacıyla orantılı güç kullanmasının hukuken meşru savunma kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Yaşananlar, hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de sokakta yaşanan taciz olaylarının ciddiyeti konusunda yeniden tartışma başlattı. Uzmanlar, bu tür olayların artmaması için yasal caydırıcılığın ve kamusal bilinçlendirmenin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.