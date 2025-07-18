Eşini Ütüyle Öldüren Sanığa Ağır Cezası - Son Dakika
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Eşini Ütüyle Öldüren Sanığa Ağır Cezası

Eşini Ütüyle Öldüren Sanığa Ağır Cezası
18.07.2025 13:23
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Tekirdağ'da eşini öldüren Hasan Dim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'da eşini ütüyle darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Dim, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Ağustos 2024'te Elif Yörük Dim'in hayatını kaybettiği olayla ilgili eşi Hasan Dim hakkında açılan davada karar çıktı. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Hasan Dim jandarma eşliğinde salona getirildi. Duruşmada maktül Elif Dim'in ailesi ve avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'de takip etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan kasten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık: "Vicdan azabı çekiyorum"

Mahkeme heyeti, karar öncesi sanık Hasan Dim'e son sözlerini sordu. Dim, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Daha önceki duruşmalarda tüm sorulara uzun uzun cevap verdim, tekrar etmek istemiyorum. Benim eşimi öldürmem için hiçbir sebep yoktu, beni tanıyanlar zaten böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Yaşanan olay nedeniyle geceleri pişmanlıkla uyuyup sabahları vicdan azabı ile kalkıyorum. Başka bir talebim yok. Ütüyle ilgili de ben ne ütüyle ne de başka bir aletle eşime vurmadım. Kendisine sadece tokat attım, ama keşke atmasaydım. Sihirli bir değnek olsaydı da zamanı geri alabilseydim" dedi.

Avukat: "Ütüyle katledildi"

Maktulün ailesinin avukatı Onur Tatar, "Elif Dim eşi tarafından hunharca, birkaç saatlik ütü yaptığı esnada kullandığı ütüyle katledilerek öldürüldü. Yargılama süresi boyunca adalet arayışımız büyük bir olgunlukla devam etti. Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi bugün indirimsiz olarak, olayın faili Elif Dim'in eşi Hasan Dim'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Biz bugün adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz" dedi.

Anne: "O da toprak altında çürüsün"

Elif Dim'in annesi Nurgül Yörük, duruşma çıkışında gözyaşları içinde, "Benim yavrum kara toprak altında nasıl çürürse o pislik, o katilin aynı onun gibi çürümesini istiyorum" dedi.

Baba: "Kızımız melek gibiydi"

Baba Mustafa Yörük ise, "Benim kızım melek gibi kızdı. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz, hiçbir suçu yoktu. 18 yıl oldu evleneli, doğru düzgün çalışmadı, zaten iki çocukları var diye iyi olur diye düşündük. Kızımız da bize bir şey belli etmedi. Çok üzgünüz. Adalet yerini buldu, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini Ütüyle Öldüren Sanığa Ağır Cezası - Son Dakika

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