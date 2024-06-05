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Eşiyle tartışan öfkeli koca evini ateşe verdi

Alev alev yanan daireye kapıyı kırıp giren itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı

AKSARAY - Aksaray'da eşiyle önce tartışan, sonra da kavga eden şahıs öfkesini evinden çıkardı. Perdesini çakmakla yakarak tutuşturduğu salonda çıkan yangın nedeniyle daire kısa sürede alevlere teslim oldu. Öfkeli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Aratol Bahçeli Mahallesi 9331 Sokak Aratol Park Sitesi B Blok 3. katta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşiyle tartışan ve tartışma sonrası gittiği baba evinden kendi evine dönen kadını eve almayan C.A. apartmanda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken eşini apartmandan kovan C.A. kendini eve kilitleyerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Evini yakacağını söyleyip kendini ihbar eden C.A. telefonu kapatır kapatmaz 3. kattaki dairenin salonunun perdesini çakmakla yakarak ateşe verdi. Perdeden başlayan alevler kısa sürede tüm odayı sararken 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak daireye girdi. Alevlere teslim olan daireye hem içeriden hem de dışarıdan merdivenle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evini ateşe veren ve sitenin bahçesinden kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanan C.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken yanan daire kullanılmaz hale geldi.