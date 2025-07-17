Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi

Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk\'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi
17.07.2025 14:02  Güncelleme: 14:10
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un cinayetiyle ilgili tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden iddianame kabul edildi. Olayın önceden planlandığı, sanıkların suç işlemek üzere fikir birliği içinde hareket ettikleri ortaya kondu.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde geçtiğimiz yıl aracında seyir halindeyken silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan 4 sanık hakkında 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame kabul edildi.

Olay, geçtiğimiz sene 27 Temmuz Cumartesi günü meydana gelmişti. Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı otomobili ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. 8 el ateş açılan ve mermilerden 2'sinin isabet ettiği Soğuk idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya girdi. 2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Soğuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Eski belediye başkanı Soğuk'un öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.F.Ö. (29), N.E. (39), O.E. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame kabul edildi

Olaya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar M.F.Ö., M.G., N.E. ve O.E.'nin 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Soruşturma çerçevesinde ulaşılan detaylar, suikastın önceden planlandığını ortaya koydu. İddianamede yer alan bilgilere göre, olaydan yaklaşık iki hafta önce sanık M.F.Ö., maddi sıkıntı yaşadığını ve borçlarını ödemekte zorlandığını M.G.'ye anlattı. Bunun üzerine M.G., "Bir ağabeyle görüşürüm, belki bize iş verir" diyerek girişimde bulunacağını söyledi. Yaklaşık bir hafta sonra ise M.G., M.F.Ö.'ye işi aldığını bildirdi. Bu süreçte M.G.'nin sık sık Sapanca'ya giderek diğer sanıklar N.E. ve O.E. ile görüştüğü belirtildi. Cinayette kullanılan silahın, M.G. tarafından N.E.'den temin edildiği ve M.F.Ö.'ye teslim edildiği kaydedildi. Saldırıdan iki gün önce, 25 Temmuz'da M.G. ile N.E.'nin Ahmet Soğuk'un evinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı, ertesi gün ise M.G. ile M.F.Ö.'nün Ferizli'ye giderek saldırının gerçekleşeceği yeri planladıkları ifade edildi. Ayrıca M.G.'nin, O.E.'den aldığı bir miktar parayı M.F.Ö.'ye verdiği bilgisine de iddianamede yer verildi. Saldırının gerçekleştiği gün, M.G.'nin yönlendirmesiyle M.F.Ö.'nün 240 santimetrelik mesafeden 8 el ateş açtığı, bu kurşunlardan 2'sinin Soğuk'a isabet ettiği belirtildi. Ayrıca iddianamede, sanıkların saldırının gerçekleştiği aynı bölgelerden baz sinyali verdikleri ve HTS kayıtlarının planlı hareketi ortaya koyduğu aktarıldı. İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, suikastın tasarlanarak işlendiğine dair güçlü deliller bulunduğu kaydedildi. Dört sanığın yargılanmasına Kasım 2025'te başlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetinde İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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