Eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Boğularak Hayatını Kaybetti

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Edirne'deki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahilinde denize giren, eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan (66), boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahilinde serinleme için denize giren, eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan, çevredeki vatandaşlar tarafından su üzerinde hareketsiz halde bulundu. Kılıçaslan'ı kıyıya çıkartan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abbas Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıçaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE