Eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Boğularak Hayatını Kaybetti

Eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Boğularak Hayatını Kaybetti

Edirne'deki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahilinde denize giren, eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan (66), boğularak hayatını kaybetti.

14.08.2024 17:17
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Edirne'deki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahilinde denize giren, eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan (66), boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli sahilinde serinleme için denize giren, eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Abbas Kılıçaslan, çevredeki vatandaşlar tarafından su üzerinde hareketsiz halde bulundu. Kılıçaslan'ı kıyıya çıkartan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abbas Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıçaslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne'deki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Erikli Sahili Turizm Güzelleştirme Kooperatifi Başkanı Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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