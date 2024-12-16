Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Soruşturmasında 11 Şüpheli Tutuklandı

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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada örgüte üye olmaktan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde irtibatı olduğu tespit edilen 12 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL