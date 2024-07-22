Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu - Son Dakika
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Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darp edildi. Çocuklar annelerini korumak için siper olurken, eski koca ölüm tehditleri savurdu. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.07.2024 23:16
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Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu

Sokak ortasında saldırdığı yetmedi, çocukların önünde annelerine ölüm tehditleri savurdu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 32 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında darp edildi. Çocuklar annelerine siper olurken, eski kocanın "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen A.T.(36), boşandığı eşi T.C.T.ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T. boşandığı eşine, "Senin hakkın ölüm", "Öleceksin" tehditleri ederken çocuklar ise annelerine darp edilmesin diye kendisine adeta siper oldu. T.C.T.'nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden A.T. ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilecek.

Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde darp eden saldırganın tehdit ve darp ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan koca A.T.'nin boşandığı eşini sokak ortasında darp etmesi, çocukların annelerine siper olması, vatandaşların kavgayı engellemeye çalışması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Adapazarı, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi, çocuklar annelerine siper oldu - Son Dakika

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