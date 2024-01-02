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Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. 9 merminin isabet ettiği otomobilde ağabey karnından, kız kardeşi ise omzundan yaralandı. Yaralı olan ağabey ve kardeşi, kurşunlanan otomobille hastaneye geldi. Polis ekipleri kurşunlanan aracı hastane bahçesinde inceledi.

02.01.2024 - 01:11,  Güncelleme: 01:12
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Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı

Yaralı ağabey kurşunlanan aracı hastaneye sürdü

9 mermi isabet eden araç hastanede polis ekiplerince incelendi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. 9 merminin isabet ettiği otomobilde ağabey karnından, kız kardeşi ise omzundan yaralandı. Yaralı olan ağabey ve kardeşi, kurşunlanan otomobille hastaneye geldi. Polis ekipleri kurşunlanan aracı hastane bahçesinde inceledi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı Emirsultan Mezarlığı mevkiinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen şahıs, eski sevgilisi Gözde İ. ile ağabeyi Alperen İ. ve eşinin içerisinde bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. 9 merminin isabet ettiği otomobilde ağabey Alperen İ. karnından, kız kardeşi Gözde İ. ise omzundan vurularak yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan A.İ.'nin eşi olduğu öne sürülen bir kadın ise yara almadan kurtuldu. Yaşanan olay sonrasında karnından vurularak yaralanan ağabey, kurşunlanmış otomobille kendisini ve kardeşini Yenikent Devlet Hastanesi'ne getirdi. Durumun fark edilmesi üzerine hastanenin acil bölümüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçta inceleme gerçekleştirirken otomobildeki alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA
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Sakarya, Hastane, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski kız arkadaşı ve ağabeyinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı - Son Dakika


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