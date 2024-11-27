Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti - Son Dakika
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Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski MHP milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Çilingir yardımıyla eve giren polislerin yerde hareketsiz şekilde bulup hastaneye sevk ettiği 76 yaşındaki Sipahi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

27.11.2024 09:42
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TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi (76), iddiaya göre çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Sipahi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İzmir Karşıyaka'da ikamet eden Eski Milletvekili Kamil Erdal Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Sipahi'nin Karşıyaka'da bulunan evine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Görevlilerin uzun süre zile basmasına rağmen evin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girildi. Sipahi, yerde hareketsiz şekilde yatar durumda bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Evde yalnız yaşadığı belirlenen Sipahi, ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği değerlendiriliyor.

Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

KAMİL ERDAL SİPAHİ KİMDİR?

28 Haziran 1948'de Ankara'da doğan Kamil Erdal Sipahi Emekli Tümgeneral ve eski milletvekilidir. Subay; Kara Harp Okulu'nu, Zırhlı Birlikler Okulu'nu, Kara Harp Akademisi'ni, Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni ve Federal Almanya Sevk ve İdare Akademisi'ni bitirdi.

Kars'ta Kurmay Subay, Kara Harp Akademisi'nde Öğretim Üyesi, Genelkurmay Özel Kuvvetleri'nde, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni Kurmay Başkanı, 18. Zırhlı Alay Komutanı, Genelkurmay Kara Plan Harekât Şube Müdürü, Tuğgeneral olarak; Şırnak'ta 23. Sınır Jandarma Tugay ve Güvenlik Komutanlığı, Genel Kurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı, Federal Almanya'da Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, Tümgeneral olarak; Balıkesir'de Sınıf Okul Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Karargâhında görev yaptı. 1 Mart 2003 tezkeresi öncesi Kuzey Irak'ta harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görevlendirildi. TBMM XXIII. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İzmir milletvekilliği yapmıştır.

Erdal Sipahi Meral Akşener tarafından kurulan İYİ Parti'ye katıldı. Erdal Sipahi de partinin Merkez Danışma Kurulu üyesi oldu. İyi derecede Almanca bilen Sipahi, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Son Dakika 3.Sayfa Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    adamcaz aponun meclise gelsin lafını duyunca dayanamamistir geçmiş olsun komutan 29 13 Yanıtla
  • M.Kemal Birdal:
    Koyduğunuz fotoğraf başka birisinin, lütfen düzeltiniz. 10 4 Yanıtla
  • Ahmet sallabaş:
    Bilgin Balanlı paşa nın resmi var ne alaka 2 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Adam karacı, havacı üniformalı başka bir adamı paylaşmışsınız alooooooooooo 2 0 Yanıtla
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