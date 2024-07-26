Eski Muhtar Tarafından Suikaste Uğrayan Muhtar Adem Bekler Konuştu - Son Dakika
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Eski Muhtar Tarafından Suikaste Uğrayan Muhtar Adem Bekler Konuştu

Hatay'da yerel seçimlerde muhtar seçilen Adem Bekler, eski muhtar tarafından tehdit edildikten sonra kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bekler, suikast düzenlendiğini ve bacağından vurulduğunu söyledi. Olay sonrası saldırgan tutuklandı.

26.07.2024 20:03
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Önce "sana bir delik daha açarım" denilerek tehdit edildi, sonra da eski muhtarın kardeşi tarafından 2 bacağından vuruldu

Eski muhtar tarafından suikaste uğrayan Adem Bekler: "Eski muhtar bana suikast düzenleyerek beni bacağımdan vurdular"

HATAY - Hatay'da 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimde muhtar seçilen ve eski muhtar tarafından 'Sana bir delik daha açarım' denilerek tehdit edilen 46 yaşındaki Adem Bekler, eski muhtarın kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak sağ ve sol bacağından yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde 31 Mart Yerel seçimlerinde 46 yaşındaki Adem Bekler, 2 adayın girdiği muhtarlık yarışında 20 oy farkla seçimi kazanarak mahallenin yeni muhtarı oldu. 2019 yılında eski muhtarın 1. azası olan Bekler, bu yılki seçimlerde eski muhtarın karşısına çıkarak 20 oy farkla zafere ulaştı. 580 seçmeni olan ve 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini kazanan Bekler, kutlama yapmadan evine giderek sevincini yaşadı. Seçimi kaybeden eski muhtar ile yeni muhtar seçilen Bekler arasında ilerleyen süreçte sözlü diyaloglar yaşandı. İddialara göre geçtiğimiz Pazartesi günü eski muhtar olan H.B., yanına 10 şahıs alarak Bekler ailesine fiziki saldırıda bulundu. Olayın büyümesiyle eski muhtarın kardeşi B.B. yanında bulunan silahla yeni muhtar Bekler'e saldırıda bulundu. 2 kurşun sol bacağına ve 1 kurşunda sağ bacağına isabet eden Bekler, hastanede tedavi altına alındı. Muhtar Bekler'e ateş eden B.B. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adli mercilerce tutuklandı. Muhtar Bekler, eski muhtar tarafından seçimin ardından 'sana bir delik daha açarım, inan sözümde dururum' denilerek tehdit edildiğini de söyledi.

"Eski muhtar 'Sana bir delik daha açarım' diyerek beni tehdit etti"

4 ay önceki yerel seçimleri kazanarak Bitiren Mahallesi'nin yeni muhtarı olan Bekler, "Eski muhtarın birinci azasıydım. Yanlışlar olursa ilk karşına çıkacak aday benim dedim kendisine. Yanlışları oldu. İlk karşısına çıkan ben oldum. Köylü beni seçti. Ben 20 oyla, farkla seçimi kazandım. Sessiz ve sükunetle seçimi kazandım. Okuldan ayrıldık. Ben herkese kutlamayı yasakladım. Herkes sevincini evinde paylaştı. Ondan sonra husumet başladı. Eski muhtar beni köy meydanında tehdit etti. Köy meydanına gelen eski muhtar, 'sana bir delik daha açarım, inan sözümde dururum' dedi. Beni evimde darp ettiler. Silah sıktılar. Üç mermi ayağımdan kurşun yedim" dedi.

"Eski muhtar bana suikast düzenledi"

Eski muhtarın kardeşi tarafından 3 el ateş edilerek suikaste uğradığını dile getiren muhtar Adem Bekler, "Öğleden sonra saat 15: 00 sıralarında annem ve babamla balkonda oturuyordum. Köy meydanına gittim. Beni hanım aradı. Sadece 'Adem neredesin' dedi. Köyümüzde şebeke çekmediği için geliyorum dedim. Eve geldiğimde hanımın üstünde 4 kadın saçını başını yoluyorlardı. Sonra eski muhtar geldi. Arabadan indiği gibi elinden sopayla üzerime geldi. Bir tane bana vurdu. Ondan sonra annem 73 yaşında annemin kafasına taştan vurdular. 83 yaşında olan babamı darp ettiler. Eski muhtar beni aşağı kameranın olmadığı yere çekti. Gel teke tek aşağıda görüşelim dedi. Beni kameranın olmadığı yöne çekti. Birbirimizle boğuşurken eski muhtarın akrabası ve kardeşi geldi. Akrabası bana bıçak çekti. Kardeşi de silahı çıkardı. Bacağıma 3 el ateş etti ve yere yığıldım. Kendimden geçtim. Eski muhtar bana suikast düzenledi. Bacağımdan vurdular. 3 kurşun sıktılar. 2 kurşun sol bacağımdan 1 kurşun sağ bacağımdan yedim. Beni vuran da eski muhtarın kardeşi oldu. Tutuklanmıştı. Jandarmanın bilgisiyle tutuklandığını söylediler. Ayaklarımda ve dizden aşağıda uyuşma var" şeklinde konuştu.

"Eski muhtar aile olarak kocama, bana ve çocuklarıma varana kadar hepimize suikast kurdular"

Eski muhtar tarafından ailecek saldırıya uğradıklarını dile getiren yeni muhtarın eşi Nazlı Bekler, "Saat 15: 00 sıralarında oldu Arkadaşım kızımla beni kahve içmeye çağırdı. Kahve içmeye giderken eski muhtarın akrabası karşımdan geliyordu. Evinden kayınvalidesiyle geliyordu. Seçim yüzünden husumetlik vardı. Yanıma geldi aniden saçımı tuttu ve beni yere çekmeye başladı. Kocam da nasıl geliyorum dediğini bile anlamadan telefonu attım. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Bu kumpas pazar günü kurulmuştu ama kocalarımız ve kayınlarım evde diye pazar günü erteliyorlar. Bizi kimsesiz olarak pazartesi günü yakalıyorlar. Bizi hanemizde darb ediyorlar. Kocamın ayağına 3 kez silah sıkıldı. Eski muhtar aile olarak kocama, bana ve çocuklarıma varana kadar hepimize suikast kurdular" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Muhtar Tarafından Suikaste Uğrayan Muhtar Adem Bekler Konuştu - Son Dakika

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