Eski Sevgili Öğretmeni Vurdu

14.02.2026 09:39
Bursa'da eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen hastaneye kaldırıldı. Polis arıyor.

1) OKUL ÇIKIŞI, ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN SIRTINDAN VURULAN ÖĞRETMEN YARALANDI

BURSA'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N., okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski sevgilisi G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu. Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şiddet, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

