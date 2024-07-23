Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Cinayeti Davasında Mahkeme, 15 Polis Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Cinayeti Davasında Mahkeme, 15 Polis Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti davasında mahkeme, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'i salondan çıkartmayan 15 polis memur hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mahkeme başkanının talimatını yerine getirmeyen polislerden sorumlu olan Emniyet Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü de suç duyurusunda yer aldı.

23.07.2024 16:41
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında mahkeme, Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'i salondan çıkartmayan 15 polis memur hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı. Sanık avukatları ile Ateş ailesinin avukatları arasında gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in kolluk ekiplerince dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme verilen talimatını yerine getirmeyen kolluk görevlilerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü Tedbirlerden Sorumlu Müdür U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Remzi Çayır'ın dışarı çıkarılmasının ardından yeniden konuşan mahkeme başkanı, polislere şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Dışarıya çıkın. Oradaki görevlileri istiyorum. Sicillerini istiyorum. Görevlerini yerine getirmediler. Beni burada bas bas bağırttılar. Anlaşıldı mı? Tutanağınızı tutun. Polisler hakkında da tutanak tutacaksınız. Ben burada on defa emir vermek zorunda değilim. Herkes yerine otursun. Bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Polislerde sorumlu, orada düzeni bozanlarda sorumlu burada. Neye çekiniyorsunuz siz. Emri ben vermişim talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz, günahı, sevabı, hukuk bütün sorumluluğu bana ait. Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Ayıp. Devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz, yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz, ne geçiyor elinize düzeni bozunca."

'Olayın geçmişi'

2 Temmuz'da görülen Sinan Ateş duruşmasında sanık Serdar Öktem'in sorgusu esnasında mahkeme başkanı ile Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı. Sanık avukatları ile Ateş ailesinin avukatları arasında çıkan gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı, Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in dışarı çıkarılmasını istedi. Mahkeme başkanı "Ağzınıza hakim olamıyorsanız çıkacaksınız, dışarı çıkacaksınız" deyince bir başka avukat, "Çıkar o zaman" dedi. Mahkeme başkanı, "Atın bunu" diye bağırmıştı.

Ateş ailesinin avukatı ile duruşmayı izleyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanının talimatını yerine getirmeyen Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Cinayeti Davasında Mahkeme, 15 Polis Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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