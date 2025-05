Eski Vali Andrew Cuomo\'ya Huzurevi Ölümleri Soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı, New York eski Valisi ve şu an New York Belediye Başkanlığı için yarışan Andrew Cuomo hakkında Covid-19 pandemisinde huzurevlerinde yaşanan ölümleri gizlediği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

New York eski Valisi ve şu an New York Belediye Başkanlığı için yarışan Andrew Cuomo hakkında ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cuomo'nın Covid-19 pandemisinde huzurevlerinde yaşanan ölümleri gizlediği iddia edildi.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Hükümet Reformu Komitesi Başkanı James Comer, tarafından yapılan suç duyurusunda, Cuomo'nun "New York'taki huzurevi krizinin boyutlarını ve eyaletin bu ölümleri örtbas etme çabalarını defalarca gizlediği" öne sürüldü. Comer, sevk yazısında, "Bu bir hata değil, yaşanan ölümler, bir adamın hesaplı örtbas girişiminin sonucudur. Kongre'ye yalan söylemek federal bir suçtur. Bay Cuomo, kanunların öngördüğü şekilde yargılanmalıdır" ifadelerine yer verdi. Comer, Cuomo'nun pandemi sırasında eyaletteki huzurevlerinde yaşanan ölümleri olduğundan düşük gösterdiğini, hatta bazı verilerin kasıtlı olarak gizlendiğini savundu.

ABD basınında daha önce çıkan haberlerde, Cuomo'nun eski danışmanlarından Melissa DeRosa'nın sızdırılan bir ses kaydında, eyalet yönetiminin Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasından çekindiği için gerçek verileri sakladığını itiraf ettiği öne sürülmüştü.

"Bize böyle bir soruşturma bildirimi yapılmadı"

Cuomo'nun Sözcüsü Rich Azzopardi, soruşturma haberlerine sert tepki gösterdi. Azzopardi, yaptığı açıklamada, "Bize böyle bir soruşturma bildirimi yapılmadı. Bu bilgilerin şimdi basına sızdırılması, açık bir şekilde hukuk savaşıdır ve seçim sürecine müdahaledir. Başkan Trump ve Adalet Bakanlığı'ndaki bazı üst düzey isimler, geçmişte buna karşı olduklarını söylemişlerdi" dedi.

Azzopardi, "Vali Cuomo, dört yıl önceki olaylara dair hatırladığı her şeyi dürüstçe ifade etti ve alt komitenin ek sorularına yanıt vermeyi teklif etti. Ancak tüm bu süreç, en başından beri siyasi bir girişimdi" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, yürütülen soruşturma hakkında yorum yapmazken, soruşturmanın yaklaşık bir ay önce başlatıldığı ifade edildi.

Valilikten istifa etmişti

Pandemi sırasında geniş kitlelerce takdir edilen Cuomo, daha sonra hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları nedeniyle 2021 yılında valilik görevinden istifa etmişti. New York Başsavcısı Letitia James'in hazırladığı raporda, Cuomo'nun birden fazla kadına tacizde bulunduğu ve bazı mağdurlara misillemede bulunduğu tespit edilmişti. Geçtiğimiz mart ayında New York Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Cuomo, anketlerde şu anki belediye başkanı Eric Adams dahil olmak üzere tüm rakiplerinin önünde olduğunu iddia etmişti. - NEW YORK