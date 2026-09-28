Eskişehir-Ankara yolunda tırın çarptığı Tofaş'ta 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir-Ankara yolunda tırın çarptığı Tofaş'ta 2 kişi hayatını kaybetti

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Eskişehir-Ankara yolunda tırın çarptığı Tofaş\'ta 2 kişi hayatını kaybetti
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Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Beylikova sapağı yakınlarında tırın arkadan çarptığı Tofaş marka otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobilde sıkışan cenazelerin çıkarılması için savcının beklendiği öğrenildi.

Eskişehir'de tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir - Ankara kara yolu üzerinde, Beylikova sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tırın henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptığı otomobilin içerisinde bulunan 2 kadın şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arka tarafı tamamen parçalandığı belirtilen Tofaş marka otomobilin içerisinde sıkışan cenazelerin çıkarılması için savcının beklendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir-Ankara yolunda tırın çarptığı Tofaş'ta 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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