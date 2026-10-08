Eskişehir Beylikova'da kaçak kazıda 5 şüpheli suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir Beylikova'da kaçak kazıda 5 şüpheli suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı

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Eskişehir Beylikova\'da kaçak kazıda 5 şüpheli suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı
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Jandarma, Eskişehir Beylikova'da define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı; şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Kazı alanında 2 dedektör, 1 karot makinası, 2 yılan kamera, 1 alan tarama cihazı ve 11 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikova ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak için izinsiz kazı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, 5 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 adet dedektör, 1 adet karot makinası, 2 adet yılan kamera, 1 adet alan tarama cihazı ve 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
BeylikovaEskişehirGüvenlikJandarma3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Beylikova'da kaçak kazıda 5 şüpheli suçüstü yakalandı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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