Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçeler ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan uygulamalarda, yolcu taşıyan araçların belirlenen indirme ve bindirme noktalarına uyup uymadığı kontrol edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların ilçe servislerine ilişkin talep, öneri ve şikayetlerini belediyenin çözüm merkezine iletebileceğini bildirdi.