Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıtası ilçe servis araçlarını denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıtası, ilçeler ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan servis araçlarını denetledi. Denetimde indirme ve bindirme noktalarına uyum kontrol edildi; vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüm merkezine iletebileceği bildirildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçeler ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ulaşımın güvenli ve düzenli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan uygulamalarda, yolcu taşıyan araçların belirlenen indirme ve bindirme noktalarına uyup uymadığı kontrol edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların ilçe servislerine ilişkin talep, öneri ve şikayetlerini belediyenin çözüm merkezine iletebileceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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