Eskişehir'de 103 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 103 şahsın yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 4-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında 162 uygulama noktasında bin 375 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 65 şahıs, 5 yıla kadar aranan 22 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 11 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 103 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR