Eskişehir\'de 2026-2027 dönemi okul güvenlik tedbirleri toplantıda görüşüldü

Eskişehir'de 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürümüz Tolga Yılmaz başkanlığında, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının öncelikli gündemini, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde okullarımızda alınacak güvenlik tedbirleri oluşturdu. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul içi ve çevresinde alınacak tedbirler ile yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilerek il genelindeki güvenlik ve asayiş uygulamaları ile önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar ele alındı.