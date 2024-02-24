Eskişehir'de 24 okul çevresi ve park kontrol edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 24 okul çevresi ve park kontrol edildi

Eskişehir\'de 24 okul çevresi ve park kontrol edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 24 okul çevresi ve park kontrol edildi. Toplamda 30 kişinin sorgulaması yapıldı ve çeşitli işletmeler denetlendi. Denetimler sonucunda, sigara satışı yapan bir markete cezai işlem uygulandı ve bir kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi. Ayrıca, dilencilik yaptırıldığı tespit edilen bir kişi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

24.02.2024 11:59  Güncelleme: 12:03
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Eskişehir'de polis ekiplerince, 24 okul çevresi ve park kontrol edilirken, 30 şahsın sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 6 internet kafe, 1 kahvehane, kafe, 4 market-tekel, 2 tütüncü, olmak üzere toplam 13 işletme denetlendi. Ekiplerce 24 okul çevresi ve park kontrol ederken, 33 okul ziyareti geçekleştirip, 30 sahsın sorgulaması yapıldı. Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde; yaşı küçük şahıslara sigara sattığı tespit edilen 1 markete cezai işlem uygulandı. Kontrollerde, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler ekiplerce yapıldı. Yine çalışmalar kapsamında dilencilik yaptırıldığı tespit edilen yaşı küçük 1 şahıs Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 24 okul çevresi ve park kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 24 okul çevresi ve park kontrol edildi - Son Dakika
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