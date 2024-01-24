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Eskişehir'de polis ekipleri 28'i hükümlü 108 şahsı yakaladı - Son Dakika
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Eskişehir'de polis ekipleri 28'i hükümlü 108 şahsı yakaladı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 16 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 108 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 28'inin farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Eskişehir\'de polis ekipleri 28\'i hükümlü 108 şahsı yakaladı
24.01.2024 - 18:08,
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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 28'i hükümlü 108 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 16 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 108 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 28'inin farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de polis ekipleri 28'i hükümlü 108 şahsı yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de polis ekipleri 28'i hükümlü 108 şahsı yakaladı - Son Dakika
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