Eskişehir\'de polis ekipleri 28\'i hükümlü 108 şahsı yakaladı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde, 28'i hükümlü 108 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 16 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 108 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 28'inin farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR
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