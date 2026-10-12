Eskişehir'de 40 uyuşturucu olayında 58 şüpheliden 11'i tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 58 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 05 - 11 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında toplam 40 ayrı olaya müdahale edildi. Bu süreçte 58 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 47 şahıs ise serbest bırakıldı.

Ekiplerin denetim ve operasyonları neticesinde yapılan aramalarda ise; 476 adet sentetik ecza hapı, 91,97 gram bonzai, 64,12 gram bonzai ham maddesi, 48,20 gram esrar ve 8,73 gram kokain ele geçirildi.