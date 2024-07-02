Eskişehir'de 569 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de 569 Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de 569 Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından Haziran ayı içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranması ve hapis cezası bulunan 569 şahıs gözaltına alındı. İl genelinde yapılan çalışmalarda bin 633 personel görevlendirildi ve aranan şahısların yakalanması sağlandı.

02.07.2024 11:34
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince Haziran ayı içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranması ve hapis cezası bulunan 569 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. İl genelinde 1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 229 uygulama noktasında bin 633 personel görevlendirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar aranan 111 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 12 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 11 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 435 şahıs olmak üzere toplam 569 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 569 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 569 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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