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Eskişehir'de 71 Şüpheli Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 71 Şüpheli Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir\'de 71 Şüpheli Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31.01.2024 14:52  Güncelleme: 14:53
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı sürelerde hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından halkı huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışma düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 71 Şüpheli Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 71 Şüpheli Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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