Eskişehir\'de 74 yaşındaki R.C. bodruma düştü, beyin kanaması geçirdi

Eskişehir'de bir dükkanın bodrum katına düşerek başından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Özger Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir dükkana girmek isteyen R.C. (74), dengesini kaybederek yapının eksi 1. katındaki bodrum bölümüne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kafa travması teşhisiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adamın, yapılan tetkiklerinde beyninde kanama alanı tespit edildi. Tedbir amaçlı yoğun bakım servisine yatırılan R.C.'nin ameliyat edilmesine gerek görülmediği, bilincinin açık ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.